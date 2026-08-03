Już
wkrótce eksporterzy będą mogli stosować zerową stawkę VAT w
eksporcie bez oczekiwania na potwierdzenie wywozu towarów przez
organy celne. Wystarczą odpowiednie dokumenty przewozowe, pocztowe
albo potwierdzenie odprawy celnej w kraju docelowym. Dzięki temu w
wielu sytuacjach może się poprawić płynność finansowa takich
firm. To realizacja jednego z postulatów inicjatywy SprawdzaMY,
zaakceptowanego przez rząd.
Sejmowe
komisje pracują już nad rządowym projektem zmian w ustawie o VAT
(druk nr 2838), który upraszcza procedury związane z rozliczeniem
tego podatku przez eksporterów. Dotychczas, aby takie firmy mogły
zastosować zerową stawkę VAT jak dla eksportu, musiały dysponować
dowodem wywozu towarów poza teren Unii Europejskiej, wydanym przez
władze celne (polskie lub innego kraju UE). Nowe przepisy dopuszczą
także inne dokumenty potwierdzające, że towary opuściły obszar
celny UE. W projekcie wymieniono dokumenty przewoźników i
spedytorów, operatorów pocztowych albo władz celnych krajów, do
których dostarczono towary.