Już wkrótce eksporterzy będą mogli stosować zerową stawkę VAT w eksporcie bez oczekiwania na potwierdzenie wywozu towarów przez organy celne. Wystarczą odpowiednie dokumenty przewozowe, pocztowe albo potwierdzenie odprawy celnej w kraju docelowym. Dzięki temu w wielu sytuacjach może się poprawić płynność finansowa takich firm. To realizacja jednego z postulatów inicjatywy SprawdzaMY, zaakceptowanego przez rząd.

Sejmowe komisje pracują już nad rządowym projektem zmian w ustawie o VAT (druk nr 2838), który upraszcza procedury związane z rozliczeniem tego podatku przez eksporterów. Dotychczas, aby takie firmy mogły zastosować zerową stawkę VAT jak dla eksportu, musiały dysponować dowodem wywozu towarów poza teren Unii Europejskiej, wydanym przez władze celne (polskie lub innego kraju UE). Nowe przepisy dopuszczą także inne dokumenty potwierdzające, że towary opuściły obszar celny UE. W projekcie wymieniono dokumenty przewoźników i spedytorów, operatorów pocztowych albo władz celnych krajów, do których dostarczono towary.