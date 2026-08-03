Rzeczpospolita
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Doręczanie decyzji fiskusa na konto pełnomocnika w e-US. Wyrok 7 sędziów NSA

Fiskus mógł wysyłać profesjonaliście decyzję klienta także na założone przez niego konto na e-Urzędzie Skarbowym, ale nie miał prawa z automatu stosować do niej fikcji doręczenia. Wiele takich rozstrzygnięć mogło więc nie wejść do obrotu prawnego.

Publikacja: 03.08.2026 18:11

Nie można stosować fikcji doręczenia dla pisma jedynie udostępnionego pełnomocnikowi na e-Urząd Skar

Nie można stosować fikcji doręczenia dla pisma jedynie udostępnionego pełnomocnikowi na e-Urząd Skarbowy

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Tarka

Takie wnioski płyną z potencjalnie ważnego dla tysięcy spraw podatkowych poniedziałkowego wyroku siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Problem zasadniczo dotyczył e-doręczania korespondencji od fiskusa profesjonalnym pełnomocnikom podatników. A pojawił się m.in. w sprawie spółki, której rozliczenie VAT za kilka miesięcy 2013 r. trafiło na celownik skarbówki. Schody zaczęły się po wydaniu decyzji, która została wyekspediowana do jej pełnomocnika – doradcy podatkowego i adwokata – na jego konto w systemie teleinformatycznym e-Urząd Skarbowy. Po upływie 14 dni urzędnicy uznali, że została skutecznie doręczona 8 lipca 2024 r. w oparciu o fikcję prawną przewidzianą w ordynacji podatkowej. Spółka nie miała o tym pojęcia. O decyzji dowiedziała się grubo po tej dacie i postanowiła działać. Złożyła odwołanie od decyzji, którą fiskus uznał za skutecznie doręczoną z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego wniesienia. Podatniczka i jej pełnomocnik bronili się, że decyzja powinna być doręczona przez ePUAP, a nie e-Urząd Skarbowy.  Taki adres do doręczeń został bowiem wskazany w pełnomocnictwie szczególnym złożonym do akt. 

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