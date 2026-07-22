– Projekt zostanie ujawniony w lipcu na pewno. (...) Zostanie ogłoszony na stronach. My już przedstawiliśmy ten projekt już kilka miesięcy temu. On był dopracowany, realizowany w ramach zespołów prawnych, konsultowany wielokrotnie, ale zostanie przedstawiony. Chcemy też być uczciwi w stosunku do partnerów w rządzie, z którymi rozmawiamy, żeby wszyscy wiedzieli, o czym mówimy – powiedział Krzysztof Gawkowski w RMF FM.

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Szef resortu cyfryzacji zwrócił uwagę, że podatek cyfrowy obowiązuje m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, we Włoszech, w Austrii. – Polska i polscy obywatele nie są gorsi. Mają prawo do swoich podatków, żeby płaciły je instytucje i korporacje – zaznaczył.

Minister wskazał, że od podatku cyfrowego będą mogły być odpisywane kwoty przeznaczone na inwestycje technologiczne w Polsce.

– Jeżeli ktoś inwestuje w kompetencje cyfrowe, w szkoły, w nowe fabryki, tworzy na przykład 5 tys. miejsc pracy, to ja mówię: no nareszcie. To jest działanie, które naśladujemy po Trumpie – zauważył Gawkowski.