Rzeczpospolita
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Rząd chce opodatkować cyfrowych gigantów

3 proc. od przychodów z reklam, działalności portali społecznościowych i handlu danymi użytkowników. Taki ma być podatek, któremu resort cyfryzacji wymyślił nową nazwę: rekompensujący.

Publikacja: 01.08.2026 13:37

Rząd chce opodatkować cyfrowych gigantów

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

Wprowadzenie podatku cyfrowego wchodzi w fazę realizacji. W piątkowe popołudnie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o podatku „rekompensującym od niektórych usług”. To nowa nazwa, choć założenia są podobne do ujawnianych wcześniej planów Ministerstwa Cyfryzacji, by wprowadzić daninę zwaną „cyfrową”.

Podatek ma od początku 2027 r. objąć przychody wielkich międzynarodowych firm, zarabiających na działalności platform internetowych. Chodzi o podmioty, które osiągają samodzielnie albo w ramach grup dochody na świecie w wysokości co najmniej 1 mld euro, a w Polsce 25 mln zł.

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