Wprowadzenie podatku cyfrowego wchodzi w fazę realizacji. W piątkowe popołudnie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o podatku „rekompensującym od niektórych usług”. To nowa nazwa, choć założenia są podobne do ujawnianych wcześniej planów Ministerstwa Cyfryzacji, by wprowadzić daninę zwaną „cyfrową”.

Podatek ma od początku 2027 r. objąć przychody wielkich międzynarodowych firm, zarabiających na działalności platform internetowych. Chodzi o podmioty, które osiągają samodzielnie albo w ramach grup dochody na świecie w wysokości co najmniej 1 mld euro, a w Polsce 25 mln zł.