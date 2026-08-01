Wprowadzenie podatku cyfrowego wchodzi w fazę realizacji. W piątkowe
popołudnie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy
o podatku „rekompensującym od niektórych
usług”. To nowa nazwa, choć założenia są podobne do
ujawnianych wcześniej planów Ministerstwa Cyfryzacji, by wprowadzić
daninę zwaną „cyfrową”.
Podatek
ma od początku 2027 r. objąć przychody wielkich międzynarodowych
firm, zarabiających na działalności platform internetowych. Chodzi
o podmioty, które osiągają samodzielnie albo w ramach grup dochody
na świecie w wysokości co najmniej 1 mld euro, a w Polsce 25 mln
zł.