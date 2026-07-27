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Jakie dokumenty dają prawo do zerowej stawki VAT w eksporcie

Mimo braku formalnego objęcia towarów procedurą celną podatnik może zastosować zerową stawkę VAT, jeżeli jest w stanie wykazać, że towary faktycznie opuściły terytorium UE. Tak twierdzą sądy administracyjne.

Publikacja: 27.07.2026 05:20

Jakie dokumenty dają prawo do zerowej stawki VAT w eksporcie

Jakie dokumenty dają prawo do zerowej stawki VAT w eksporcie

Foto: Adobe Stock

Karol Piątyszek

Eksport towarów objęty jest co do zasady preferencyjną stawką VAT w wysokości zero proc. Warunkiem jej zastosowania jest jednak nie tylko spełnienie materialnych przesłanek eksportu, lecz również prawidłowe udokumentowanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej. W praktyce to właśnie kwestia dokumentowania eksportu stała się na przestrzeni lat źródłem istotnych rozbieżności pomiędzy organami podatkowymi a sądami administracyjnymi.

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy o VAT przez eksport towarów rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez dostawcę lub na jego rzecz albo przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów prywatnych.

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