Rzeczpospolita
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W jednoosobowej firmie można rozliczać dwa samochody. Jeden spalinowy, drugi elektryczny

Przedsiębiorca może wziąć w leasing elektryczne auto i rozliczać je w podatkowych kosztach. Chociaż ma już w działalności samochód spalinowy. I prowadzi firmę sam.

Publikacja: 27.07.2026 04:39

W jednoosobowej firmie można rozliczać dwa samochody. Jeden spalinowy, drugi elektryczny

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Ograniczenie negatywnego oddziaływania biznesu na środowisko – to jeden z argumentów, który przekonał fiskusa do wydania pozytywnej interpretacji w sprawie leasingu elektrycznego samochodu. Skarbówce nie przeszkadzało to, że przedsiębiorca ma już w działalności samochód spalinowy. „W ustawie o PIT nie występują ograniczenia co do liczby lub rodzajów posiadanych w przedsiębiorstwie pojazdów” – czytamy w interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Przedsiębiorca, który wystąpił z pytaniem do skarbówki, prowadzi działalność usługową i płaci liniowy PIT. W biznesie wykorzystuje samochód spalinowy. Służy do „dojazdów do klientów, wykonywania usług oraz obsługi operacyjnej przedsiębiorstwa”. Przedsiębiorca skarży się jednak, że auto jest drogie w utrzymaniu, głównie z powodu dużego zużycia paliwa (szczególnie w mieście). I chce korzystać w działalności z drugiego samochodu, tym razem elektrycznego. Planuje wziąć go w leasing operacyjny i rozliczać raty w podatkowych kosztach.

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