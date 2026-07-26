Rzeczpospolita
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Niezbędnik przedsiębiorcy: amortyzacja mieszkań * VAT na zły rachunek * VAT dla eksporterów * wyrób akcyzowy nie musi podlegać akcyzie * firma odpowie za przywłaszczenie * beton w SENT

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Publikacja: 26.07.2026 23:27

Niezbędnik przedsiębiorcy: amortyzacja mieszkań * VAT na zły rachunek * VAT dla eksporterów * wyrób akcyzowy nie musi podlegać akcyzie * firma odpowie za przywłaszczenie * beton w SENT

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Jest zgoda na odpisy w KUP, ale trzeba powalczyć w sądzie

Amortyzacji mieszkań i domów zabronił pisowski Polski Ład. Po zmianie władzy nic się w tej kwestii nie zmieniło:  przedsiębiorcy, a także osoby wynajmujące prywatne mieszkania czy domy,  nie mogą zaliczyć wydatków na ich nabycie do podatkowych kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Co więcej, zakaz amortyzacji obejmuje także podatników, którzy nabyli prawo do amortyzacji przed wejściem tego zakazu w życie. Narusza to konstytucyjne zasady ochrony praw nabytych, a także niedziałania prawa wstecz. Na taki argument powołują się czasami podatnicy, którzy walczą z zakazem w sądach.

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