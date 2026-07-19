Rzeczpospolita
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Niezbędnik przedsiębiorcy: zmiany w VAT * dowody wewnętrzne * zbiorczy identyfikator faktur * zmiany w akcyzie * klauzula obejścia prawa * rozliczenie składki zdrowotnej

• Idą zmiany dla podatników VAT. Co uchwalił Sejm?
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Publikacja: 19.07.2026 23:47

Niezbędnik przedsiębiorcy: zmiany w VAT * dowody wewnętrzne * zbiorczy identyfikator faktur * zmiany w akcyzie * klauzula obejścia prawa * rozliczenie składki zdrowotnej

Foto: Adobe Stock

Dorota Gajos-Kaniewska

Status podatnika VAT będzie można sprawdzić do 5 lat wstecz

Uchwalona w piątek nowelizacja ustawy o VAT ma wprowadzić sporo zmian dla vatowców.  M.in. możliwość sprawdzenia w wykazie podatników VAT statusu podatnika na wybrany dzień w okresie 5 lat wstecz. 

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