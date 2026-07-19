Niezbędnik przedsiębiorcy: zmiany w VAT * dowody wewnętrzne * zbiorczy identyfikator faktur * zmiany w akcyzie * klauzula obejścia prawa * rozliczenie składki zdrowotnej

• Idą zmiany dla podatników VAT. Co uchwalił Sejm?

• Jak sobie radzić z nieprecyzyjnymi fakturami zakupowymi?

• Zbiorczy identyfikator ułatwi rozliczanie faktur

• Alkohole, papierosy i drony. Co ma się zmienić w akcyzie?

• Fiskus wziął się za fundacje rodzinne unikające opodatkowania

• Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Ile zwrócono przedsiębiorcom?

• Ważne terminy na ten tydzień

