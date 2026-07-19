Niezbędnik przedsiębiorcy: zmiany w VAT * dowody wewnętrzne * zbiorczy identyfikator faktur * zmiany w akcyzie * klauzula obejścia prawa * rozliczenie składki zdrowotnej
• Idą zmiany dla podatników VAT. Co uchwalił Sejm? • Jak sobie radzić z nieprecyzyjnymi fakturami zakupowymi? • Zbiorczy identyfikator ułatwi rozliczanie faktur • Alkohole, papierosy i drony. Co ma się zmienić w akcyzie? • Fiskus wziął się za fundacje rodzinne unikające opodatkowania • Rozliczenie roczne składki zdrowotnej. Ile zwrócono przedsiębiorcom? • Ważne terminy na ten tydzień