Przez lata było tak, że jeśli na fakturze znalazł się drobny błąd (np. literówka w nazwie firmy, błędny adres czy zły numer rejestracyjny pojazdu), mógł on zostać poprawiony przez nabywcę w ten sposób, że wystawiał notę korygującą, a sprzedawca ją akceptował. W systemie KSeF noty korygujące całkowicie zniknęły. Każdy błąd – niezależnie od tego, czy dotyczy kwoty (błąd merytoryczny), czy danych adresowych (błąd formalny) – musi zostać poprawiony przez sprzedawcę, a jedynym narzędziem do poprawy błędów stała się faktura korygująca.

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Faktura korygująca w KSeF to dokument, który musi spełniać rygorystyczne wymogi, m.in. musi być jednoznacznie powiązany z fakturą pierwotną. Dlatego na fakturze korygującej należy umieścić dane faktury korygowanej (pierwotnej), takie jak m.in.: data jej wystawienia, numer referencyjny i identyfikator KSeF (jeśli istnieje). Jeszcze przed wejściem w życie KSeF na fakturze korygowanej należało podawać dane faktury pierwotnej, jednak podatnicy często pomijali te informacje albo – szczególnie w przypadku zbiorczych faktur korygujących – umieszczali listę faktur korygowanych w odrębnym dokumencie. Po wejściu w życiu KSeF nadal tak się dzieje, jednak teraz urzędy skarbowe mają dużo szerszy wgląd w rozliczenia podatkowe. Fiskus widzi każdą wystawioną fakturę już wtedy, gdy trafia ona do systemu. Urzędnicy nie muszą o nic prosić ani czekać na koniec miesiąca, bo mają bieżący bezpośredni wgląd do dokumentów. O tym, jakie mogą być tego konsekwencje i czy podatnikowi, który na fakturze korygującej nie podaje danych faktury pierwotnej, grożą sankcje za wadliwe wystawianie faktur, piszemy w artykule pt. „Faktury korygujące w KSeF – stare wymagania w nowej rzeczywistości”.

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.