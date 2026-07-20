Zgodnie z informacją na stronie internetowej kancelarii premiera, we wtorek rząd ma zająć się projektem noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przygotowana przez Ministerstwo Finansów propozycja zawiera pakiet zmian deregulacyjnych i upraszczających.

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Wpłata VAT na niewłaściwy rachunek nie pozbawi prawa do zaliczenia wydatku do KUP

Jedną z nich jest rezygnacja z dodatkowych sankcji w podatkach dochodowych, nakładanych w sytuacji, kiedy przedsiębiorca za transakcję (powyżej 15 tys. zł) przeprowadzoną z podatnikiem VAT czynnym zapłaci na inny rachunek niż zamieszczony w odpowiednim wykazie podmiotów lub dokona płatności z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Po proponowanej przez MF zmianie, w przypadku płatności na rachunek spoza wykazu, nabywca nadal będzie ponosił odpowiedzialność solidarną za zaległości podatkowe dostawcy w VAT na podstawie ustawy, tak samo jak przy ominięciu MPP jedyną sankcją pozostanie ta wynikająca z ustawy. Dodatkowa sankcja, czyli brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów nie będzie nakładana. Jako powód rezygnacji z sankcji w PIT i CIT resort finansów wskazał uruchomienie KSeF.

„W związku z sukcesywnym wprowadzaniem w 2026 r. Krajowego Systemu e-Faktur, który powinien istotnie przyczynić się do uszczelnienia systemu podatkowego, zasadne jest uchylenie tych przepisów od 1 stycznia 2027 r. Termin wprowadzanych rozwiązań jest skorelowany z terminem wejścia w życie kar finansowych za wystawianie faktur niezgodnie z wymogami KSeF, tj. 1 stycznia 2027 r.” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Prawo podpisania TPR zyska każdy kto ma pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji drogą elektroniczną

Kolejna zmiana dotyczy przepisów wskazujących, kto może podpisać Informację TPR (informację o cenach transferowych). Obecnie podpisać ją może m.in. kierownik jednostki lub pełnomocnik, o ile jest on profesjonalnym pełnomocnikiem (np. doradcą podatkowym czy adwokatem).

Po zmianach Informacja TPR będzie podpisywana na zasadach ogólnych, co oznacza, że prawo jej podpisania zyska każdy pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji drogą elektroniczną. Projekt zakłada również całkowitą likwidację obowiązku składania oświadczenia o rynkowości cen i sporządzeniu dokumentacji zgodnie ze stanem rzeczywistym, które dotychczas było elementem Informacji TPR.

Innym rozwiązaniem zawartym w projekcie jest zwolnienie mikro oraz małego przedsiębiorcy z obowiązku wskazywania w Informacji TPR wartości wskaźników ogólnych mierzących sytuację finansową tych podmiotów.

Kolejna zmiana dotyczy usunięcia wątpliwości w zakresie możliwości dokonywania korekt cen transferowych (tzw. korekt kompensacyjnych) pomiędzy podmiotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Obecne brzmienie przepisów sugeruje, że taka korekta jest niedopuszczalna w przypadku podmiotów krajowych. Wprowadzana zmiana doprecyzowuje, że wymóg posiadania podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy powiązany kontrahent nie ma siedziby, zarządu ani miejsca zamieszkania w Polsce.