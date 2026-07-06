Rzeczpospolita
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Pułapki w transgranicznym VAT – jak bezpiecznie handlować w UE

Konstrukcja podatku od towarów i usług, oparta na zasadzie neutralności oraz swobodzie przepływu towarów, sprzyja powstawaniu złożonych schematów nadużyć o charakterze transgranicznym, zwłaszcza tzw. karuzel podatkowych.

Publikacja: 06.07.2026 05:00

Pułapki w transgranicznym VAT – jak bezpiecznie handlować w UE

Pułapki w transgranicznym VAT – jak bezpiecznie handlować w UE

Foto: AdobeStock

Marzena Kidacka, Aleksandra Kamińska

SPIS TREŚCI

  1. VAT. Najczęstsze mechanizmy oszustw
  2. Oszustwa VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym – karuzela VAT
  3. Oszustwa VAT w imporcie towarów – procedura celna 42
  4. Oszustwa VAT – odpowiedzialność według KKS
  5. Kontrole transgraniczne dotyczące oszustw VAT

Dynamiczny rozwój obrotu w Unii Europejskiej doprowadził do powstania nowych form przestępczości podatkowej w zakresie VAT. Konstrukcja tego podatku sprzyja powstawaniu transgranicznych schematów nadużyć. W konsekwencji krajowe regulacje represyjne, w tym kodeks karny skarbowy (KKS), funkcjonują dziś w ścisłej interakcji z prawem unijnym, w szczególności z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dyrektywa VAT). Zderzenie tych porządków prawnych ujawnia się przede wszystkim w sprawach dotyczących unikania opodatkowania i wyłudzeń VAT, w których równolegle stosowane są instrumenty administracyjne, podatkowe i karne, a postępowania obejmują podmioty działające w kilku jurysdykcjach jednocześnie.

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