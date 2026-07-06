Pułapki w transgranicznym VAT – jak bezpiecznie handlować w UE

Dynamiczny rozwój obrotu w Unii Europejskiej doprowadził do powstania nowych form przestępczości podatkowej w zakresie VAT. Konstrukcja tego podatku sprzyja powstawaniu transgranicznych schematów nadużyć. W konsekwencji krajowe regulacje represyjne, w tym kodeks karny skarbowy (KKS), funkcjonują dziś w ścisłej interakcji z prawem unijnym, w szczególności z dyrektywą Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dyrektywa VAT). Zderzenie tych porządków prawnych ujawnia się przede wszystkim w sprawach dotyczących unikania opodatkowania i wyłudzeń VAT, w których równolegle stosowane są instrumenty administracyjne, podatkowe i karne, a postępowania obejmują podmioty działające w kilku jurysdykcjach jednocześnie.