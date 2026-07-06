Odsprzedaż energii elektrycznej do sieci podlega VAT

Net-billing to system handlu energią elektryczną, w ramach którego prosument (podmiot produkujący energię z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby) oddaje do sieci energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki) po określonej przez przedsiębiorstwo energetyczne cenie i kupuje energię według stawek określonych przez swojego sprzedawcę, gdy instalacja nie pokrywa jego zapotrzebowania. W celach rozliczeniowych, w ramach net-billingu, stosuje się tzw. depozyt prosumencki. Jest to wartość netto należna prosumentowi za energię wprowadzoną do sieci, przeznaczona na rozliczenie zobowiązań z tytułu zakupu energii w kwocie brutto. Kwota środków z depozytu może być częściowo i stopniowo (na bieżąco) rozliczana w ciągu 12 miesięcy, a ewentualnie niewykorzystana kwota zostanie w większej części umorzona.