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Odsprzedaż energii elektrycznej do sieci podlega VAT

Prosument powinien fakturować na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego energię wprowadzoną do sieci w danym okresie rozliczeniowym w kwotach brutto. Podatek z tytułu tej dostawy należy zatem liczyć metodą „w stu”.

Publikacja: 06.07.2026 05:50

Odsprzedaż energii elektrycznej do sieci podlega VAT

Odsprzedaż energii elektrycznej do sieci podlega VAT

Foto: Adobe Stock

Karolina Mnich

Net-billing to system handlu energią elektryczną, w ramach którego prosument (podmiot produkujący energię z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby) oddaje do sieci energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną, której nie zużyje na bieżąco (tzw. nadwyżki) po określonej przez przedsiębiorstwo energetyczne cenie i kupuje energię według stawek określonych przez swojego sprzedawcę, gdy instalacja nie pokrywa jego zapotrzebowania. W celach rozliczeniowych, w ramach net-billingu, stosuje się tzw. depozyt prosumencki. Jest to wartość netto należna prosumentowi za energię wprowadzoną do sieci, przeznaczona na rozliczenie zobowiązań z tytułu zakupu energii w kwocie brutto. Kwota środków z depozytu może być częściowo i stopniowo (na bieżąco) rozliczana w ciągu 12 miesięcy, a ewentualnie niewykorzystana kwota zostanie w większej części umorzona.

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