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Rozliczanie transakcji łańcuchowych – najczęściej popełniane błędy

Transakcje łańcuchowe wymagają kompleksowej analizy obejmującej identyfikację uczestników, organizatora transportu, warunków dostawy, momentu przejścia ryzyka, a w transakcjach wewnątrz UE także numerów VAT, którymi posługują się strony.

Publikacja: 06.07.2026 05:40

Rozliczanie transakcji łańcuchowych – najczęściej popełniane błędy

Rozliczanie transakcji łańcuchowych – najczęściej popełniane błędy

Foto: Adobe Stock

Emilia Wolnowska

Transakcje łańcuchowe stanowią jeden z bardziej złożonych obszarów rozliczeń VAT, a ich prawidłowa kwalifikacja wymaga jednoczesnego uwzględnienia aspektów prawnych, logistycznych oraz biznesowych. Istotą tych transakcji jest to, że co najmniej trzy podmioty dokonują kolejnych dostaw tego samego towaru, przy czym fizyczne przemieszczenie następuje bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy. Każdy z uczestników rozpoznaje dostawę, co powoduje konieczność prawidłowego przypisania transportu tylko do jednej z nich, czyli tzw. dostawy ruchomej, podczas gdy pozostałe dostawy mają charakter nieruchomy.

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