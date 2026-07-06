Rozliczanie transakcji łańcuchowych – najczęściej popełniane błędy

Transakcje łańcuchowe stanowią jeden z bardziej złożonych obszarów rozliczeń VAT, a ich prawidłowa kwalifikacja wymaga jednoczesnego uwzględnienia aspektów prawnych, logistycznych oraz biznesowych. Istotą tych transakcji jest to, że co najmniej trzy podmioty dokonują kolejnych dostaw tego samego towaru, przy czym fizyczne przemieszczenie następuje bezpośrednio od pierwszego dostawcy do ostatniego nabywcy. Każdy z uczestników rozpoznaje dostawę, co powoduje konieczność prawidłowego przypisania transportu tylko do jednej z nich, czyli tzw. dostawy ruchomej, podczas gdy pozostałe dostawy mają charakter nieruchomy.