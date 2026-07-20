Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Fiskus pozwolił na amortyzację mieszkań. Jednak dopiero po wyroku NSA

Przedsiębiorcy mogą amortyzować domy i mieszkania nabyte przed wejściem Polskiego Ładu oraz zaliczać odpisy do podatkowych kosztów. Fiskus to potwierdził w interpretacji. Ale nie miał wyjścia, bo przegrał w NSA.

Publikacja: 20.07.2026 18:37

Fiskus nie przejmuje się zasadą ochrony praw nabytych i nie zgadza się na amortyzację mieszkań. Zmie

Fiskus nie przejmuje się zasadą ochrony praw nabytych i nie zgadza się na amortyzację mieszkań. Zmienił stanowisko, bo "zmusił" go NSA.

Foto: PAP/Andrzej Jackowski

Przemysław Wojtasik

Przedsiębiorcy już piąty rok walczą z wprowadzonym przez Polski Ład zakazem amortyzacji mieszkań i domów. I okazuje się, że zwycięstwo jest możliwe. Na razie jednak po przejściu mozolnej sądowej drogi. I to też bez żadnej gwarancji, bo wyroki są różne.

Polski Ład zabronił amortyzacji mieszkań

Pozostało jeszcze 95% artykułu

Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!

Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.

Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama