Fiskus pozwolił na amortyzację mieszkań. Jednak dopiero po wyroku NSA
Przedsiębiorcy mogą amortyzować domy i mieszkania nabyte przed wejściem Polskiego Ładu oraz zaliczać odpisy do podatkowych kosztów. Fiskus to potwierdził w interpretacji. Ale nie miał wyjścia, bo przegrał w NSA.
Przedsiębiorcy już piąty rok walczą z wprowadzonym przez Polski Ład zakazem amortyzacji mieszkań i domów. I okazuje się, że zwycięstwo jest możliwe. Na razie jednak po przejściu mozolnej sądowej drogi. I to też bez żadnej gwarancji, bo wyroki są różne.
Polski Ład zabronił amortyzacji mieszkań
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