Rzeczpospolita
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Niezbędnik przedsiębiorcy: busy jak ciężarówki * split payment i niekonieczny MPP na fakturze * split payment * zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej * podatek cukrowy od guarany * firma w mObywatelu * ochrona wzorów użytkowych

• Właściciele busów z ważnym obowiązkiem od 1 lipca
• Czy na każdej fakturze w KSeF można umieścić symbol MPP? Fiskus zmienia zdanie
• Czy napój z guaraną jest wolny od podatku cukrowego?
• Nowe usługi dla przedsiębiorców w aplikacji mObywatel
• Rejestracja wzorów użytkowych ma być łatwiejsza
• Ważne terminy na ten tydzień

Publikacja: 05.07.2026 14:29

tachograf

tachograf

Foto: Robert Przybylski

Dorota Gajos-Kaniewska

Tachografy także w dostawczakach, ale tylko niektóre

Od 1 lipca przedsiębiorcy korzystający w transporcie międzynarodowym z pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t  lub zespołów pojazdów, mają nowy obowiązek. Muszą wyposażyć je w najnowsze tachografy inteligentne oraz stosować przepisy dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców, na takich samych zasadach, jak w przypadku pojazdów ciężarowych. To efekt przepisów, które Polska przyjęła w ramach Pakietu Mobilności. Są też zwolnienia z obowiązku instalacji tachografu.

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