Niezbędnik przedsiębiorcy: busy jak ciężarówki * split payment i niekonieczny MPP na fakturze * split payment * zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej * podatek cukrowy od guarany * firma w mObywatelu * ochrona wzorów użytkowych

Tachografy także w dostawczakach, ale tylko niektóre

Od 1 lipca przedsiębiorcy korzystający w transporcie międzynarodowym z pojazdów dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2,5 t do 3,5 t lub zespołów pojazdów, mają nowy obowiązek. Muszą wyposażyć je w najnowsze tachografy inteligentne oraz stosować przepisy dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i odpoczynków kierowców, na takich samych zasadach, jak w przypadku pojazdów ciężarowych. To efekt przepisów, które Polska przyjęła w ramach Pakietu Mobilności. Są też zwolnienia z obowiązku instalacji tachografu.