Rzeczpospolita
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Krypto w zwykłej firmie. Sześć pytań przed pierwszą płatnością

Zapłata w kryptoaktywach jest szybka i wygodna, ale dla firmy prawdziwy test zaczyna się później. Trzeba ustalić kurs, udokumentować transakcję i rozliczyć podatki – inaczej pojawią się problemy.

Publikacja: 03.07.2026 05:20

Krypto w zwykłej firmie. Sześć pytań przed pierwszą płatnością

Krypto w zwykłej firmie. Sześć pytań przed pierwszą płatnością

Foto: Adobe Stock

Krzysztof Piech

SPIS TREŚCI

  1. Czy Twoja firma może zająć się kryptowalutami? Zrób prosty test
  2. Płatność w kryptowalutach: technicznie prosta, księgowo trudniejsza
  3. USDC czy USDT? Jak bezpiecznie i legalnie płacić stablecoinami w firmie
  4. Czy firma może kupować kryptowaluty na własny rachunek?
  5. Czy można płacić kontrahentom i pracownikom w krypto?
  6. Token lojalnościowy, NFT, voucher: marketing też może stworzyć problem regulacyjny
  7. DAC8: test widoczności podatkowej
  8. Koniec VASP w Polsce. Skąd teraz wziąć licencję CASP?
  9. Sześć pytań przed użyciem kryptowalut w firmie
  10. Kryptowaluty w firmie. Konkluzja

Polski software house wystawia fakturę kontrahentowi z Dubaju na 8000 dolarów. Klient proponuje płatność w USDT. Firma akceptuje, podaje adres portfela, środki wpływają po kilku sekundach. Po trzech miesiącach księgowość i bank pytają: jaki kurs przyjęto do rozliczenia, gdzie jest dowód transakcji, dlaczego przyjęto stablecoina, który nie jest zgodny z regulacjami w UE, i czy środki mają udokumentowane źródło pochodzenia. Firma nie ma dobrej odpowiedzi.

To nie jest problem wyłącznie giełd kryptowalut ani kantorów internetowych. Klient zagraniczny może chcieć zapłacić stablecoinem, czyli „cyfrowym dolarem”, bo jest to tańsze i szybsze niż klasyczny przelew międzynarodowy. Kontrahent może zaproponować rozliczenie w bitcoinie. Spółka może rozważać trzymanie części środków w kryptoaktywach. Sklep internetowy może chcieć uruchomić token lojalnościowy. Startup może planować wypuszczenie tokenów NFT dających dostęp do usługi.

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