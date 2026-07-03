Oprócz zmian w składce zdrowotnej projekt ma wprowadzić również nowe regulacje dotyczące leczenia transgranicznego oraz funkcjonowania Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich.

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Zmiany w składce zdrowotnej. Na czym mają polegać?

Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Proponowane w nim zmiany dotyczą ubezpieczenia zdrowotnego, leczenia pacjentów, a także organizacji systemu ochrony zdrowia. Jednym z jego założeń jest wprowadzenie nowych zasad rocznego rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Procedowane przepisy mają umożliwić Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych rozliczanie niskich kwot nadpłaty powstających na skutek rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorcę na poczet bieżących składek. Chodzi o kwotę do 160 zł (dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Ma to wyeliminować nieracjonalne koszty po stronie ZUS związane ze zwrotem, które często przewyższają jego kwotę.

Zmienić mają się również zasady zwrotu wyższych nadpłat. ZUS ma dokonywać go z urzędu, bez konieczności składania wniosku, o ile będzie dysponować aktualnym numerem rachunku przedsiębiorcy.

Zmian będzie więcej. Dotyczą m.in. leczenia transgranicznego i chorób rzadkich

Proponowane w projekcie przepisy zakładają również uszczelnienie systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany mają dotyczyć osób pobierających emerytury i renty z państw UE, EFTA i Wielkiej Brytanii.

Ministerstwo Zdrowia chce także wprowadzić zmiany w leczeniu transgranicznym, które mają dostosować przepisy do prawa unijnego. Przewidują nowe zasady refundacji kosztów świadczeń udzielonych za granicą, a także prostsze procedury ubiegania się o ich zwrot.

Projekt obejmuje ponadto nowe przepisy dotyczące powoływania Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich. Mają one określić zasady nadawania i cofania ich statusu. Określą także warunki konieczne do spełnienia przez placówki zapewniające specjalistyczną opiekę pacjentom z chorobami rzadkimi.

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, projekt obejmuje również szereg zmian organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia. Należą do nich:

ułatwienia w pozyskiwaniu przez NFZ pracowników z wykształceniem medycznym,

możliwość zawierania umów na zaopatrzenie w wyroby medyczne na czas nieoznaczony,

wprowadzenie obowiązkowego udziału laboratoriów diagnostycznych w programach zewnętrznej oceny jakości badań,

doprecyzowanie zasad ubezpieczenia zdrowotnego absolwentów kierunków lekarskich odbywających szkolenie praktyczne,

zmiany dotyczące działalności Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT),

zasad finansowania przez NFZ świadczeń udzielanych osobom przebywającym w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie.

Zgodnie z założeniami projekt powinien zostać przyjęty przez rząd w III kwartale 2026 r.