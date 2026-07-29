Zgodnie z założeniami nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r., co da Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na dostosowanie systemów informatycznych. Jak informuje portal Rynek Zdrowia, po pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt został częściowo zmieniony, jednak jego główne założenia pozostają bez zmian.

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Małe nadpłaty zostaną w ZUS. Jaki ma być limit?

Kluczową nowością dla przedsiębiorców, która zmieni mechanizm ich rozliczeń, jest podejście do nadpłat powstałych po rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej. Zgodnie z planowanymi przepisami, w przypadku nadpłaty:

do 160 zł - ZUS nie zwróci nadpłaty na rachunek bankowy przedsiębiorcy. Pieniądze zostaną automatycznie zaliczone na poczet przyszłych składek

powyżej 160 zł - nadpłaty przewyższające ten próg będą tradycyjnie zwracane przedsiębiorcy albo zaliczane na poczet istniejącego zadłużenia. ZUS ma dokonywać zwrotu z urzędu, bez konieczności składania wniosku, o ile będzie dysponować aktualnym numerem rachunku przedsiębiorcy.

Kwota 160 zł stanowi dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W Ocenie Skutków Regulacji Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że rozwiązanie pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Zdarza się bowiem, że koszt obsługi i procedowania zwrotu drobnych sum przewyższa ich wartość.

Uwagi do projektu. Stanowiska ministerstw w sprawie nadpłat

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało, aby ZUS w ogóle nie prowadził postępowań o odzyskanie nienależnie wypłaconych płatnikom nadpłat do kwoty 160 zł, argumentując to nieopłacalnością całego procesu.

Ministerstwo Zdrowia odrzuciło jednak ten postulat. Zdaniem resortu całkowite odpuszczenie zwrotu drobnych kwot mogłoby zachęcać płatników do celowego wprowadzania ZUS-u w błąd.

Po pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów uwzględniono część uwag merytorycznych i technicznych, m.in. wydłużono vacatio legis.

Czytaj więcej: ZUS Nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej. Rząd szykuje zmiany Rząd wrócił do prac nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada on m.in. nowe... Pro

Co jeszcze zmieni ustawa? Uszczelnienie systemu i leczenie transgraniczne

Oprócz kwestii składek dla przedsiębiorców, nowelizacja dotyka również innych obszarów. Proponowane w projekcie przepisy zakładają również uszczelnienie systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany mają dotyczyć osób pobierających emerytury i renty z państw UE, EFTA i Wielkiej Brytanii. Ustawa reguluje także kwestie leczenia transgranicznego oraz funkcjonowanie Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich.