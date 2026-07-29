Posiedzenie rządu
Zgodnie z założeniami nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych miałaby wejść w życie 1 stycznia 2027 r., co da Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na dostosowanie systemów informatycznych. Jak informuje portal Rynek Zdrowia, po pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów projekt został częściowo zmieniony, jednak jego główne założenia pozostają bez zmian.
Kluczową nowością dla przedsiębiorców, która zmieni mechanizm ich rozliczeń, jest podejście do nadpłat powstałych po rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej. Zgodnie z planowanymi przepisami, w przypadku nadpłaty:
Kwota 160 zł stanowi dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W Ocenie Skutków Regulacji Ministerstwo Zdrowia argumentuje, że rozwiązanie pozwoli na racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Zdarza się bowiem, że koszt obsługi i procedowania zwrotu drobnych sum przewyższa ich wartość.
Czytaj więcej
Ministerstwo Zdrowia chce radykalnie wzmocnić nadzór nad wydatkowaniem publicznych pieniędzy, planując zatrudnienie setek nowych inspektorów w Naro...
Jak podaje portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponowało, aby ZUS w ogóle nie prowadził postępowań o odzyskanie nienależnie wypłaconych płatnikom nadpłat do kwoty 160 zł, argumentując to nieopłacalnością całego procesu.
Ministerstwo Zdrowia odrzuciło jednak ten postulat. Zdaniem resortu całkowite odpuszczenie zwrotu drobnych kwot mogłoby zachęcać płatników do celowego wprowadzania ZUS-u w błąd.
Po pracach Stałego Komitetu Rady Ministrów uwzględniono część uwag merytorycznych i technicznych, m.in. wydłużono vacatio legis.
Czytaj więcej:
Rząd wrócił do prac nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zakłada on m.in. nowe...
Pro
Oprócz kwestii składek dla przedsiębiorców, nowelizacja dotyka również innych obszarów. Proponowane w projekcie przepisy zakładają również uszczelnienie systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Zmiany mają dotyczyć osób pobierających emerytury i renty z państw UE, EFTA i Wielkiej Brytanii. Ustawa reguluje także kwestie leczenia transgranicznego oraz funkcjonowanie Ośrodków Eksperckich Chorób Rzadkich.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas