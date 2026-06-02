Osoby, które odesłały wniosek RZS-R w terminie, otrzymają zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 3 sierpnia 2026 r. Przedsiębiorcy wnioskujący o zwrot mogli również do wczoraj złożyć dokumenty korygujące i poprawić wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 r. Jak bowiem informuje ZUS, te dokumenty powinny zostać złożone najpóźniej w dniu, w którym składa się wniosek o zwrot nadpłaty.

Zwrot składki zdrowotnej tylko po wysłaniu wniosku

Jeśli z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 r. (które należało złożyć do 20 maja) wynikała nadpłata, ZUS automatycznie tworzył wniosek RZS-R o zwrot. Wniosek był dostępny na koncie płatnika w portalu eZUS i pojawiał się dzień po złożeniu rocznego rozliczenia.

W dalszej kolejności płatnik musiał zweryfikować dokument, wskazać numer rachunku bankowego, podpisać wniosek i odesłać go do ZUS. Termin na wykonanie tych czynności minął 1 czerwca 2026 r. Osoby, które zrobiły to w czasie, otrzymają zwrot nadpłaty, o ile nie mają zaległości z tytułu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które nie przekazały wniosku w terminie. W takim przypadku pieniądze nie trafią na ich konto w sierpniu. Nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca 2026 r.

Przedsiębiorca, który nie złożył wniosku, nadal może skorygować dokumenty

Jak zostało już wspomniane, płatnik, który chciał poprawić wysokość składek za poszczególne miesiące zeszłego roku, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu przekazania wniosku o zwrot nadpłaty.

Jeżeli jednak przedsiębiorca nie składał wniosku RZS-R, korektę dokumentów rozliczeniowych może przekazać później, do 1 lipca 2026 r. Do tego dnia może także wycofać wcześniejsze oświadczenie dotyczące uwzględniania przychodów i kosztów uzyskania przychodu związanych ze sprzedażą składników majątku w rocznej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ewentualnie może uzupełnić roczne rozliczenie o takie oświadczenie razem z korektą dochodu i podstawy wymiaru składki.