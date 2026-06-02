Przedsiębiorcy, którzy nie wysłali wniosku RZS-R do 1 czerwca, poczekają na rozliczenie nadpłaty do końca roku
Osoby, które odesłały wniosek RZS-R w terminie, otrzymają zwrot nadpłaty składki zdrowotnej do 3 sierpnia 2026 r. Przedsiębiorcy wnioskujący o zwrot mogli również do wczoraj złożyć dokumenty korygujące i poprawić wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące 2025 r. Jak bowiem informuje ZUS, te dokumenty powinny zostać złożone najpóźniej w dniu, w którym składa się wniosek o zwrot nadpłaty.
Jeśli z rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2025 r. (które należało złożyć do 20 maja) wynikała nadpłata, ZUS automatycznie tworzył wniosek RZS-R o zwrot. Wniosek był dostępny na koncie płatnika w portalu eZUS i pojawiał się dzień po złożeniu rocznego rozliczenia.
W dalszej kolejności płatnik musiał zweryfikować dokument, wskazać numer rachunku bankowego, podpisać wniosek i odesłać go do ZUS. Termin na wykonanie tych czynności minął 1 czerwca 2026 r. Osoby, które zrobiły to w czasie, otrzymają zwrot nadpłaty, o ile nie mają zaległości z tytułu składek ani nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
Inaczej wygląda sytuacja osób, które nie przekazały wniosku w terminie. W takim przypadku pieniądze nie trafią na ich konto w sierpniu. Nadpłata zostanie rozliczona na koncie płatnika do końca 2026 r.
Jak zostało już wspomniane, płatnik, który chciał poprawić wysokość składek za poszczególne miesiące zeszłego roku, powinien złożyć dokumenty korygujące najpóźniej w dniu przekazania wniosku o zwrot nadpłaty.
Jeżeli jednak przedsiębiorca nie składał wniosku RZS-R, korektę dokumentów rozliczeniowych może przekazać później, do 1 lipca 2026 r. Do tego dnia może także wycofać wcześniejsze oświadczenie dotyczące uwzględniania przychodów i kosztów uzyskania przychodu związanych ze sprzedażą składników majątku w rocznej podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ewentualnie może uzupełnić roczne rozliczenie o takie oświadczenie razem z korektą dochodu i podstawy wymiaru składki.
