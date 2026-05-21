Według najświeższego raportu EPR średnio 11,4 proc. przychodów polskich firm wpływa po terminie. Za opóźnienie należą się odsetki. Jak je rozliczyć, jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną? Zdania są podzielone.

Spójrzmy najpierw na stanowisko fiskusa. A konkretnie na odpowiedź Krajowej Informacji Skarbowej sprzed kilku dni dotyczącą przedsiębiorcy na stawce liniowej. Jeden z kontrahentów zapłacił mu z opóźnieniem wynagrodzenie za wykonaną usługę. Do wynagrodzenia zostały doliczone odsetki za zwłokę, które kontrahent także uiścił. Czy odsetki są przychodem z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT) czy też przychodem z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT)?