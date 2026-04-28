Czy ryczałt za używanie prywatnego samochodu jest opodatkowany PIT?

- Jednostka organizacyjna pomocy społecznej, działająca na podstawie przepisów o pomocy społecznej, w ramach wykonywanej działalności wypłaca pracownikowi ryczałt z tytułu używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych. Jednostka wypłaca ryczałt w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez pracownika na jej rzecz, stanowiący zwrot kosztów ponoszonych przez pracownika w interesie pracodawcy. Ryczałt nie obejmuje prywatnych przejazdów pracownika. Pracownik otrzymujący ryczałt nie jest pracownikiem socjalnym, zawarł on z jednostką zatrudniającą umowę dotyczącą używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych na podstawie art. 34a ustawy o transporcie drogowym. Umowa określa miesięczny limit kilometrów, a także zasady wypłaty ryczałtu. Przyznany pracownikowi ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych nie wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o pomocy społecznej, ponieważ pracownik nie jest pracownikiem socjalnym. Ryczałt został przyznany w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.