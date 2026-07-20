Rzeczpospolita
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Ryczałt za ładowanie elektryka wiąże się z ryzykiem w PIT

Choć ładowanie służbowego auta w domu pracownika wydaje się wygodnym rozwiązaniem, należy uważać na rozliczenie wydatków na prąd. Ich ryczałtowy zwrot może oznaczać powstanie u pracownika dochodu do opodatkowania.

Publikacja: 20.07.2026 05:40

Ryczałt za ładowanie elektryka wiąże się z ryzykiem w PIT

Ryczałt za ładowanie elektryka wiąże się z ryzykiem w PIT

Foto: Adobe Stock

Przemysław Szwed

Pracodawcy coraz częściej decydują się na zakup do swojej floty samochodów elektrycznych. Z punktu widzenia użytkowania takiego samochodu praktycznym rozwiązaniem jest jego ładowanie w miejscu zamieszkania pracownika, któremu samochód został powierzony. Warto zatem wiedzieć, czy zwrot kosztów ładowania spowoduje po stronie pracownika powstanie dodatkowego przychodu ze stosunku pracy.

Na mocy art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

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