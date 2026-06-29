Rzeczpospolita
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Napiwek dla kelnera, podatek dla fiskusa

Napiwki stanowią przychody podatkowe kelnera, podlegające opodatkowaniu PIT. Zasady opodatkowania tych kwot zależą jednak od tego, czy zostały one bezpośrednio przekazane kelnerowi w gotówce, czy doliczone do rachunku.

Publikacja: 29.06.2026 05:50

Napiwek dla kelnera, podatek dla fiskusa

Napiwek dla kelnera, podatek dla fiskusa

Foto: Adobe Stock

Mateusz Chrzanowski

Napiwki są powszechnie akceptowaną i stosowaną formą gratyfikacji dla kelnerów oraz innych osób obsługujących gości w lokalach gastronomicznych. W celu ułatwienia przekazywania takich świadczeń coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na wprowadzenie rozwiązań umożliwiających ich doliczanie bezpośrednio do rachunku, najczęściej w formie określonego procentu wartości transakcji. Takie podejście, choć wygodne zarówno dla klientów, jak i obsługi, stwarza istotne wątpliwości podatkowe. W szczególności pojawia się pytanie, czy środki te powinny być traktowane jako przychód lokalu, a także czy ich późniejsza wypłata na rzecz pracowników skutkuje powstaniem obowiązków płatnika po stronie przedsiębiorcy.

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