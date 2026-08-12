Rzeczpospolita
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NSA zdecydował spytać TSUE o podatek bankowy i papiery wartościowe innych państw

Trybunał Sprawiedliwości UE ma przesądzić, czy krajowe przepisy, które nie pozwalają bankom pomniejszać podstawy opodatkowania o wartość obligacji wyemitowanych przez rządy innych państw członkowskich, nie naruszają norm unijnych.

Publikacja: 12.08.2026 18:16

NSA zdecydował spytać TSUE o podatek bankowy i papiery wartościowe innych państw

Foto: MOHAMMED BADRA/EPA

Aleksandra Tarka

Tak postanowił we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w jednej ze spraw dotyczących tzw. podatku bankowego.

Spór zaczął się od wniosku jednego z banków o interpretację indywidualną w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych. Bank wskazał, że w ramach swojej działalności część swoich wolnych środków lokuje w skarbowe papiery wartościowe emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak również inne państwa Unii Europejskiej. W szczególności są to obligacje wyemitowane przez Niemcy, Francję, Belgię, Holandię czy Austrię. Instytucja zaznaczyła, że obecnie korzysta ze zwolnienia z podatku bankowego w związku z wdrożonym planem naprawy. Po jej zakończeniu straci jednak prawo do preferencji i ponownie będzie zobligowana do odprowadzania podatku. A żeby go dobrze wyliczyć, bank chciałby wiedzieć, czy będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem bankowym o wartość obligacji UE, tzn. skarbowych papierów wartościowych emitowanych przez inne niż Polska państwa unijne?

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