Tak postanowił we wtorek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w jednej ze spraw dotyczących tzw. podatku bankowego.

Spór zaczął się od wniosku jednego z banków o interpretację indywidualną w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych. Bank wskazał, że w ramach swojej działalności część swoich wolnych środków lokuje w skarbowe papiery wartościowe emitowane zarówno przez Skarb Państwa, jak również inne państwa Unii Europejskiej. W szczególności są to obligacje wyemitowane przez Niemcy, Francję, Belgię, Holandię czy Austrię. Instytucja zaznaczyła, że obecnie korzysta ze zwolnienia z podatku bankowego w związku z wdrożonym planem naprawy. Po jej zakończeniu straci jednak prawo do preferencji i ponownie będzie zobligowana do odprowadzania podatku. A żeby go dobrze wyliczyć, bank chciałby wiedzieć, czy będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem bankowym o wartość obligacji UE, tzn. skarbowych papierów wartościowych emitowanych przez inne niż Polska państwa unijne?