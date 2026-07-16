Rzeczpospolita
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Fiskus walczy z unikaniem opodatkowania. Ostatnio dotyczy to fundacji rodzinnych

Przez ostatnie 10 lat fiskus ponad 260 razy stwierdził, że podatnicy omijają prawo w celu uniknięcia opodatkowania. Ile sztucznych transakcji zostało powstrzymanych przez klauzulę obejścia prawa – tego nie wie nikt.

Publikacja: 16.07.2026 05:06

W połowie lipca mija dziesięć lat obowiązywania tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

W połowie lipca mija dziesięć lat obowiązywania tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Foto: Adobe Stock

Paweł Rochowicz

W połowie lipca mija dziesięć lat obowiązywania tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. To przepisy art. 119a i następne ordynacji podatkowej, które pozwalają fiskusowi na zakwestionowanie różnych biznesowych struktur i transakcji, które są sztuczne i skutkują korzyściami podatkowymi. Przepisy te wprowadzono po to, by powstrzymać agresywne optymalizacje podatkowe. Przepisy te czasem bywają określane angielskim skrótem GAAR (General Anti-Abuse Rule, czyli ogólna klauzula przeciw nadużyciom).

Uprawnienia do prowadzenia postępowań w tych sprawach ma szef Krajowej Administracji Skarbowej, a nie urzędy skarbowe. Te ostatnie, gdy podczas kontroli stwierdzą podejrzenie obejścia prawa podatkowego, zwykle sygnalizują to szefowi KAS, a ten wszczyna osobne postępowanie.

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