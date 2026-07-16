W polskich firmach nadal pokutuje przekonanie, że dobry zespół to taki, w którym nie dochodzi do konfliktów. To mit. Tam, gdzie ludzie współpracują, ścierają się poglądy, interesy i temperamenty. Problemem nie jest więc sam konflikt, lecz sposób, w jaki pracodawca nim zarządza.

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Największym błędem jest bezczynność. Konflikt pozostawiony sam sobie rzadko wygasa. Znacznie częściej prowadzi do utraty zaufania, spadku efektywności, rotacji pracowników i kosztownych sporów sądowych.

Czasem najwygodniej byłoby więc pozbyć się konfliktowego pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że konflikt w zespole uzasadnia zwolnienie wtedy, gdy można go przełożyć na konkretne naruszenia obowiązków pracowniczych. Nie wystarczy ogólna ocena, że pracownik jest trudny i konfliktowy. Pracodawca powinien wskazać zachowania, ich skutki oraz związek z organizacją pracy. Wypowiedzenie będzie uzasadnione, gdy konflikt realnie utrudnia współpracę, dezorganizuje pracę zespołu czy też narusza godność innych osób. Sam spór w miejscu pracy nie wystarczy; znaczenie mają jego przyczyny, przebieg i skutki dla zakładu pracy. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia powinno natomiast pozostać środkiem zarezerwowanym dla wyjątkowych sytuacji, w których zachowanie pracownika stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Sztuką jest więc wybranie rozwiązania, które będzie nie tylko skuteczne, ale i zgodne z prawem. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. "Kiedy konflikt w zespole może uzasadniać zwolnienie?".

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