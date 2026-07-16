Rzeczpospolita
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Czy reklasyfikacja umów obejmie też pracę tymczasową?

Przepisy dopuszczają stosowanie pracy tymczasowej w ramach stosunku cywilnoprawnego. Jednak to, czy Państwowa Inspekcja Pracy weźmie pod lupę też ten model zatrudniania, pokaże praktyka.

Publikacja: 16.07.2026 05:40

Praca tymczasowa na umowie zlecenie pod lupą PIP?

Praca tymczasowa na umowie zlecenie pod lupą PIP?

Foto: Adobe Stock

Oskar Kwiatkowski, Bartłomiej Wodyński

8 lipca weszły w życie przepisy nowelizujące uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie weryfikacji prawidłowości stosowania umów cywilnoprawnych, które wywołały szeroką debatę publiczną. Dyskusja wokół nowych uprawnień PIP budzi zainteresowanie całego rynku zatrudnieniowego, a więc także branży pracy tymczasowej. Choć najnowsze zmiany nie dotyczą bezpośrednio tego segmentu rynku, apelujemy o uważność. Analiza proponowanych przepisów, dodatkowych materiałów i komentarzy prowadzi do wniosku, że nowe przepisy nie w pełni wpisują się we właściwy dla modelu agencyjnego trójpodmiotowy stosunek prawny. Nie uzasadnia to jednak bierności uczestników rynku pracy tymczasowej. Te podmioty również powinny przeprowadzić wewnętrzny audyt procesów i być gotowe na kontrolę – dopiero praktyka pokaże ostateczne podejście interpretacyjne PIP.

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