8 lipca weszły w życie przepisy nowelizujące uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie weryfikacji prawidłowości stosowania umów cywilnoprawnych, które wywołały szeroką debatę publiczną. Dyskusja wokół nowych uprawnień PIP budzi zainteresowanie całego rynku zatrudnieniowego, a więc także branży pracy tymczasowej. Choć najnowsze zmiany nie dotyczą bezpośrednio tego segmentu rynku, apelujemy o uważność. Analiza proponowanych przepisów, dodatkowych materiałów i komentarzy prowadzi do wniosku, że nowe przepisy nie w pełni wpisują się we właściwy dla modelu agencyjnego trójpodmiotowy stosunek prawny. Nie uzasadnia to jednak bierności uczestników rynku pracy tymczasowej. Te podmioty również powinny przeprowadzić wewnętrzny audyt procesów i być gotowe na kontrolę – dopiero praktyka pokaże ostateczne podejście interpretacyjne PIP.