Podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Polskiej przychodów m.in. z należności za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, wynosi 20 proc. przychodów. Jest to podatek u źródła (WHT) – jeden z tych obszarów prawa podatkowego, który budzi duże wątpliwości podatników, a przez to generuje ich spory z fiskusem. A źródłem tych problemów jest brak w przepisach nie tylko definicji pojęcia „urządzenie przemysłowe”, ale nawet (choćby otwartego) katalogu takich urządzeń. To sprawia, że organy podatkowe traktują pojęcie „urządzenie przemysłowe” bardzo szeroko, zaliczając do tej kategorii m.in. samochody, serwery, routery, generatory prądu, kontenery budowlane i biurowe, rusztowania czy terminale płatnicze.

W dzisiejszym numerze piszemy o sprawie, w której do pojęcia „urządzenie przemysłowe” odniósł się NSA. Orzekł on, że pojęcie to należy interpretować szeroko, uwzględniając dynamiczny postęp technologiczny oraz funkcjonalny cel świadczonej usługi. W konsekwencji sąd uznał, że wypłata wynagrodzenia za wynajem za granicą przestrzeni w chmurze internetowej – tzw. hosting rozumiany jako oddanie do dyspozycji spółki określonej objętości dysku serwera komputerowego w celu przechowywania na nim danych – stanowi należność za użytkowanie urządzenia przemysłowego, co skutkuje obowiązkiem poboru WHT. Najem przestrzeni chmurowej podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła w Polsce, nawet gdy nie jest on ściśle związany z procesem przemysłowym lub produkcyjnym – orzekł NSA. Szerzej na ten temat w artykule pt. „Najem przestrzeni chmurowej (serwerowej) z podatkiem u źródła”.

