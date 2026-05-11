Na rozpoczynającym się we wtorek 12 maja posiedzeniu Sejmu może dojść do uchwalenia noweli do ustawy o podatku akcyzowym. Dotyczy ona e-papierosów. Nałoży ona 40-złotową akcyzę na każdy zbiornik płynu nikotynowego z indukcyjnym podgrzewaczem. To stawka wręcz zaporowa, powodująca, że na takie urządzenia do palenia stać będzie jedynie najbogatszych.

W praktyce tak wysokie opodatkowanie może zniechęcić do sięgania po tego typu e-papierosy. Jednak w uzasadnieniu rządowego projektu, oznaczonego w Sejmie numerem 2457, nie wspomniano o ograniczeniu ich dostępności ani o wpływie na zdrowie konsumentów. „Celem zmian (…) jest dążenie do powszechnego, sprawiedliwego i równego opodatkowania wszystkich papierosów elektronicznych” – napisał rząd w uzasadnieniu.