Ustawy obniżają VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadzają maksymalne ceny detaliczne. Obie nowelizacje zostały w piątek w błyskawicznym tempie przyjęte przez Sejm i Senat. W sobotę prezydent Karol Nawrocki podpisał je na pokładzie samolotu podczas swojego lotu do USA.

W niedzielnym Dzienniku Ustaw ustawy z 27 marca ukazały się pod poz. 414 i 415. Obie wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli w poniedziałek 29 marca.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym wprowadza przepis, który pozwala ministrowi finansów obniżać, w drodze rozporządzenia, stawki akcyzy na paliwa „na czas określony, niezbędny do ograniczenia negatywnych skutków konfliktu na Bliskim Wschodzie dla rynku paliw, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2026 r., uwzględniając sytuację gospodarczą państwa”.

Nowelizacja ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza formułę wyliczenia maksymalnej ceny detalicznej na benzynę silnikową i olej napędowy. Przepisy ustawy zawierają także zakaz oferowania do sprzedaży paliw ciekłych po cenie wyższej niż cena maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu ministra energii.

Dwa ważne rozporządzenia w sprawie stawek VAT i akcyzy od paliw opublikowane w Dzienniku Ustaw

W tym samym Dz.U. opublikowane zostały także dwa rozporządzenia ministra finansów gospodarki z 28 marca. Pierwsze (poz. 416) określa obniżone na podstawie ustawy stawki podatku akcyzowego:

1) 1239 zł/1000 litrów – w przypadku stawki podatku akcyzowego na benzyny silnikowe;

2) 880 zł/1000 litrów – w przypadku stawki podatku akcyzowego na oleje napędowe;

3) 880 zł/1000 litrów – w przypadku stawki podatku akcyzowego dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwa.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30 marca.

Drugie z rozporządzeń zmienia przepisy o obniżonych stawkach podatku VAT poprzez dodanie § 11a w brzmieniu:

„§ 11a. W okresie od dnia 31 marca 2026 r. do dnia 30 kwietnia 2026 r. obniżoną do wysokości 8 proc. stawkę podatku stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1) benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;

2) olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach;

3) biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych – bez względu na kod CN.”

Rozporządzenie wchodzi w życie 31 marca 2026 r.