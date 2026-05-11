Połowa maja to czas, w którym przedsiębiorcy muszą dokonać finalnej rewizji swoich obciążeń wobec ZUS za rok ubiegły. Rozliczenie będzie składane wraz miesięczną deklaracją ZUS DRA za kwiecień jako jej integralna część. Ma ono na celu ostateczne porównanie sumy wpłaconych składek miesięcznych z faktycznym dochodem lub przychodem osiągniętym w całym roku kalendarzowym 2025.

Reklama Reklama

Czytaj więcej: ZUS Zbliża się ważny termin dla przedsiębiorców. ZUS ostrzega przed oszustwami W związku ze zbliżającym się terminem rozliczenia składki zdrowotnej za 2025 rok pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wia... Pro

Obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy stosowali opodatkowanie na zasadach ogólnych (skala podatkowa), podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Co istotne, deklarację roczną muszą złożyć także ci przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność w trakcie roku lub ją zakończyli, jeśli podlegali ubezpieczeniu choćby przez jeden dzień w roku 2025.

Jeżeli w wyniku rozliczenia rocznego okaże się, że przedsiębiorca ma niedopłatę, to brakującą kwotę musi uregulować w tym samym terminie, w którym składa się deklarację, czyli do 20 maja. W przypadku nadpłaty płatnik ma prawo do ubiegania się o zwrot środków. Po złożeniu dokumentów rozliczeniowych, na profilu płatnika w systemie eZUS zostanie wtedy wygenerowany wniosek o zwrot (RZS-R). Płatnik musi go zweryfikować i zatwierdzić do 1 czerwca. ZUS ma obowiązek przelać pieniądze na rachunek bankowy płatnika do 3 sierpnia. Przy czym w razie zadłużenia nadpłata zostanie zaliczona na poczet zaległości.

Czytaj więcej: ZUS Rozliczenie składki zdrowotnej. Firmy mają pierwszy raz taki wybór Przedsiębiorcy na skali i liniowym PIT po raz pierwszy mogą wybrać, czy przy obliczaniu rocznej składki zdrowotnej uwzględniać przychody i koszty z... Pro

Pamiętajmy, że obowiązkowe korzystanie z KSeF sprawia, że od 2026 roku dane o przychodach będą dla organów administracji skarbowej i ubezpieczeniowej bardziej dostępne i przejrzyste niż kiedykolwiek wcześniej. Dla przedsiębiorcy oznacza to konieczność zachowania jeszcze większej staranności w rozliczeniach.

Na temat KSeF – tym razem w odniesieniu do firm z zagranicy – piszemy w artykule pt. "Firma zagraniczna też może korzystać z KSeF".

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.