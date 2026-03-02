Julita Karaś-Gasparska: Żołnierz w firmie, oszczędność w portfelu

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT dostępne są wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe za 2025 r. Jeśli ktoś pracował na etacie tylko u jednego pracodawcy, powinien przejrzeć swoje zeznanie i ewentualnie uzupełnić je o przysługujące mu ulgi. Przedsiębiorcy muszą natomiast w swoich PIT-ach dopisać znacznie więcej.

W rozliczeniach za ubiegły rok mamy kilka istotnych nowości, z których najważniejszą jest ulga na żołnierza. W 2025 roku weszły także w życie przepisy o kasowym PIT, który – choć nie jest ulgą – może wpływać na obniżenie obciążeń w danym roku. Od 2025 r. zmieniły się również zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, m.in. zlikwidowano składkę od sprzedaży środków trwałych. Przychody ze sprzedaży np. firmowego samochodu lub maszyny nie powiększają już podstawy wymiaru tej składki.

Ulga na żołnierza to zupełnie nowe odliczenie skierowane do przedsiębiorców (zarówno PIT, jak i CIT). Mechanizm jest prosty: skoro nie każdy z nas ma ochotę biegać po lesie z plecakiem ważącym trzydzieści kilogramów, rząd postanowił premiować tych, którzy dają taką możliwość swoim pracownikom. Ulga przysługuje zatem pracodawcom zatrudniającym na umowę o pracę żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) lub Aktywnej Rezerwy. Kwota odliczenia zależy od stażu pracownika – żołnierza w służbie. Wynosi 12 tys. zł jeśli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie przez co najmniej rok i rośnie z każdym rokiem służby aż do 24 tys. zł po pięciu latach. Szczegółowo na temat ulgi piszemy na w artykule pt. „Ulga na żołnierzy po raz pierwszy w rocznym zeznaniu”.

