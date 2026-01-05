W dzisiejszych czasach, kiedy technologia rozwija się w zawrotnym tempie, a informacje o nas krążą w sieci, instytucje państwowe, w tym fiskus, mają dostęp do coraz większej ilości danych na temat obywateli. Współczesne systemy informatyczne umożliwiają gromadzenie danych z wielu obszarów – od dochodów, przez wydatki, aż po transakcje bankowe. Dzięki temu fiskus jest w stanie monitorować nasze finanse w sposób, który jeszcze kilka lat temu wydawał się nieosiągalny. Przykładem może być automatyczna wymiana informacji między krajami w ramach międzynarodowych umów podatkowych, co pozwala mu wskazać nieprawidłowości i unikanie opodatkowania. Fiskus nie tylko zbiera informacje, ale również je analizuje. Dzięki zaawansowanym algorytmom i sztucznej inteligencji jest w stanie wykrywać wzorce, które mogą sugerować nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i w ten sposób może łatwiej typować podmioty do kontroli.

W dzisiejszym numerze piszemy o tym, że fiskus zyska nowe informacje wraz z wejściem w życie JPK_CIT. Dotychczasowa praktyka, w której weryfikacja ksiąg następowała dopiero po wszczęciu kontroli podatkowej, ustąpi miejsca modelowi, w którym organ podatkowy będzie dysponował kompletnym zbiorem szczegółowych danych już na etapie raportowania ich przez podatników (więcej w artykułach pt. "Raportowanie JPK_CIT, czyli fiskus zobaczy wszystko" i "Estoński CIT: projekt abolicyjny utknął, a czasu coraz mniej").

Poruszamy także kwestie związane z KSeF (Krajowy System e-Faktur – nowy obowiązek to nowe ryzyka), dzięki któremu administracja skarbowa zyska dostęp w czasie rzeczywistym do ogromnej bazy faktur ustrukturyzowanych i wynikających z nich danych. System ma bowiem przede wszystkim zwiększyć transparentność oraz usprawnić kontrole.

A o tym, jak się do kontroli przygotować, piszemy a artykule pt. "Kontrola podatkowa – jak się do niej przygotować".

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.