Z tego artykułu dowiesz się: Jakie korzyści podatkowe mogą uzyskać pracodawcy zatrudniający żołnierzy WOT lub Aktywnej Rezerwy?

Na jakich warunkach można odliczyć określone kwoty od podstawy opodatkowania przy zatrudnianiu żołnierzy WOT?

Jakie dodatkowe przywileje przysługują pracodawcom zatrudniającym żołnierzy WOT?

Nowa ulga podatkowa to efekt wejścia w życie ustawy z 1 października 2024 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wsparcia przedsiębiorców zatrudniających żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) lub żołnierzy Aktywnej Rezerwy. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2025 r.

Kim są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej?

WOT to struktura działająca od stycznia 2017 r. W skład formacji wchodzą żołnierze ochotnicy, łączący na co dzień aktywność zawodową ze służbą w strukturach WOT. Zgodnie z założeniami formacji, służba terytorialna jest pełniona lokalnie, w pobliżu miejsca zamieszkania ochotnika. Terytorialsi odbywają w ciągu roku szereg szkoleń. Pozostają też w dyspozycji do powołania do jednostki wojskowej.

Według danych WOT, obecnie w formacji służy ponad 44 tys. żołnierzy [stan na październik 2025 r.]. Ponad połowa z nich (55 proc.) łączy służbę ze stałym zatrudnieniem na umowę o pracę. W formacji służą również studenci (18 proc.). Ok. 19 proc. żołnierzy WOT nie ma stałego zatrudnienia (ta grupa uwzględnia osoby osiągające m.in. dochody z umów zleceń).

Zatrudnienie żołnierza WOT a ulgi podatkowe

Pracodawca zatrudniający żołnierza WOT lub żołnierza Aktywnej Rezerwy można skorzystać ze specjalnej ulgi podatkowej w PIT i CIT. Ulga polega na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania określonych kwot. Te są uzależnione od okresu nieprzerwanej służby wojskowej pełnionej przez żołnierza WOT.

Z ulgi może skorzystać pracodawca, który zatrudnia żołnierza WOT (lub żołnierza Aktywnej Rezerwy) na umowę o pracę. Zatrudnionemu musi również przysługiwać co najmniej minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę.

Jakie kwoty można odliczyć zatrudniając żołnierza WOT?

Okres nieprzerwanej służby żołnierza WOT ustala się na ostatni dzień roku podatkowego lub ostatni dzień zatrudnienia żołnierza (w danym roku podatkowym). W zależności od okresu pełnienia służby, pracodawca może skorzystać z pięciu progów ulg. Od podstawy obliczenia podatku można odliczyć kwotę:

12 000 zł – co najmniej 1 rok nieprzerwanej służby zatrudnionego żołnierza WOT lub żołnierza Aktywnej Rezerwy,

15 000 zł – co najmniej 2 lata,

18 000 zł – co najmniej 3 lata,

21 000 zł – co najmniej 4 lata,

24 000 zł – co najmniej 5 lat.

Odliczenie przysługuje za każdego żołnierza zatrudnionego w ramach stosunku pracy (i otrzymującego miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie). Kwota odliczenia będzie proporcjonalnie mniejsza dla zatrudnienia przez niepełny rok podatkowy. Odliczenie nie może także przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej (dla CIT: dochodu z innych źródeł przychodów niż przychody z zysków kapitałowych).

Korzystny przelicznik dla małych przedsiębiorstw

Jak przypomina KAS, ulga może okazać się wyjątkowo korzystna dla małych firm. Mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca ma prawo do podwyższenia kwoty odliczenia o współczynnik 1,5. Podwyższenie kwoty odliczenia o współczynnik 1,2 przysługuje z kolei pracodawcy, który nie jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, ale przez cały rok podatkowy zatrudnia co najmniej 5 pracowników (pełne etaty). Nieodliczoną za dany rok podatkowy kwotę ulgi można odliczać przez 5 kolejnych lat.

Nie tylko ulga podatkowa. Dodatkowe przywileje dla pracodawcy

Jak wyjaśnia WOT, przedsiębiorcom zatrudniającym „terytorialsów” przysługują także dodatkowe przywileje: „Przedsiębiorcy, którzy zatrudniają żołnierzy WOT lub AR, mogą liczyć na preferencyjne traktowanie przy ubieganiu się o zamówienia publiczne”. Pracodawca jest również zwolniony z obowiązku wypłaty odprawy żołnierzowi WOT (wysokość dwutygodniowego wynagrodzenia pracownika).

W przypadku wezwania żołnierza WOT do natychmiastowego stawiennictwa, pracodawca nie ma obowiązku wypłacania za ten okres wynagrodzenia (uposażenie wypłaca wojsko). Może za to uzyskać dodatkowe świadczenia pieniężne. Te obejmują zwrot wydatków poniesionych w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo lub powierzeniem obowiązków innemu pracownikowi. WOT przypomina, że można ubiegać się o zwrot kosztów:

przeszkolenia pracownika na zastępstwo,

opłat za badania pracownika,

przydzielenia odzieży ochronnej i obuwia,

zapewnienia ubezpieczeń.

Zwrot nie obejmuje za to kosztów wynagrodzenia pracownika zatrudnianego na zastępstwo. Wniosek należy złożyć do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego z udokumentowaniem poniesionych kosztów. Dokumentacja powinna być złożona w ciągu 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza z TSW rotacyjnie.

Firmy szczególnie wspierające pracowników będących żołnierzami WOT mogą także liczyć na dodatkowe wyróżnienie. Formacja organizuje Konkurs Pracodawca Przyjazny WOT. Wyróżnienie jest przyznawane w czterech kategoriach, dla: mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.