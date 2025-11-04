Przepis przejściowy jest tylko dla środków trwałych, a poza tym firmy miały wystarczająco dużo czasu, aby przygotować się do proekologicznych zmian. Tak skarbówka uzasadnia niekorzystne dla przedsiębiorców stanowisko w sprawie leasingowanych samochodów.

– To kontrowersyjne podejście, wynika z niego, że na zmianie przepisów stracą także ci, którzy zawarli umowy leasingowe przed jej wprowadzeniem. Narusza więc zasadę ochrony praw nabytych, a także równości wobec prawa (gdyż dyskryminuje leasingobiorców) – mówi Bartosz Przybysz, doradca podatkowy i radca prawny.

Opłaty leasingowe w kosztach: zmiany w PIT i CIT

Chodzi o nowelizację ustaw o PIT/CIT, która ma promować ekologiczne rozwiązania w transporcie. Wynika z niej, że jeśli w leasingowanym samochodzie emisja CO2 silnika spalinowego jest równa lub wyższa niż 50 g na kilometr, przedsiębiorca rozliczy w kosztach opłaty (chodzi o część kapitałową) tylko do 100 tys. zł. A nie do 150 tys. zł jak obecnie. Większa kwota, czyli 150 tys. zł, zostanie w kosztach wtedy, gdy emisja jest mniejsza niż 50 g na kilometr. Natomiast opłaty za pojazd elektryczny bądź napędzany wodorem nadal będą mogły być rozliczane w kosztach do 225 tys. zł.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej” z 30 lipca w praktyce oznacza to podwyżkę podatku dla przedsiębiorców korzystających z aut spalinowych i z większości hybryd. Ile można na niej stracić? Przyjmijmy, że przedsiębiorca na liniowym PIT wykorzystuje w firmie na podstawie umowy leasingu operacyjnego auto spalinowe o wartości 150 tys. zł (dla uproszczenia w przykładzie nie uwzględniamy VAT). Miesięczna rata leasingowa (część kapitałowa) wynosi 3 tys. zł.

– W 2025 r. do kosztów zalicza całą ratę. Od 1 stycznia 2026 r. będzie to tylko 2 tys. zł. Wskutek zwiększenia dochodu straci na tym miesięcznie 190 zł. A jeśli doliczymy składkę zdrowotną (też liczoną od dochodu), wyjdzie w sumie 239 zł – wyjaśnia Grzegorz Gębka, doradca podatkowy w kancelarii GTA.

Fiskus nie przejmuje się zasadami

Czy przedsiębiorca, który zawarł umowę leasingu przed 1 stycznia 2026 r., może powołać się na zasadę ochrony praw nabytych i kontynuować rozliczenie na korzystniejszych zasadach? W „Rzeczpospolitej” z 30 lipca pisaliśmy, że to ryzykowne postępowanie, bo w nowelizacji nie ma dla leasingu przepisów przejściowych. A fiskus może uznać, że nowe zasady obowiązują wszystkie umowy.

I potwierdziło się. Jak czytamy w odpowiedzi ministra finansów na interpelację poselską nr 12 100, do samochodów osobowych używanych w działalności na podstawie umowy leasingu, od 1 stycznia 2026 r. będą miały zastosowanie nowe limity (w tym niższy w wysokości 100 tys. zł), nawet jeżeli taka umowa została zawarta przed tym dniem. I minister nie zamierza tego zmieniać.

Negatywną odpowiedź dostała też spółka planująca podpisać umowę leasingu operacyjnego w listopadzie 2025 r. Twierdziła, że opłaty ponoszone w 2026 r. i w kolejnych latach powinny być rozliczane w kosztach zgodnie z przepisami obowiązującymi w momencie zawarcia umowy. Argumentowała, że uzyskane prawo nie powinno być w niekorzystny sposób zmienione. Powoływała się na zasady ochrony praw nabytych, demokratycznego państwa prawnego oraz rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. Nic to jednak nie dało. Fiskus uznał, że sprawa jest jasna – nie ma przepisu pozwalającego na stosowanie starych zasad do umów leasingu operacyjnego. Spółka musi więc stosować nowe (interpretacja nr 0111-KDIB1-1.4010.474.2025.1.MF).

Fiskus podkreśla, że przedsiębiorcy mieli wystarczająco dużo czasu (nowelizacja została opublikowana już pod koniec 2021 r.) na przygotowanie się do nowych zasad rozliczenia. „Pogorszenie sytuacji podatkowej pewnej grupy podatników zastosowano jako bodziec do podejmowania przez przedsiębiorców decyzji, które służyłyby realizacji społecznie ważnego celu, jakim jest ochrona środowiska. Uznano przy tym okres czteroletni za wystarczający do tego, aby podatnicy przystosowali sposób prowadzenia swoich spraw do zmieniających się w tej perspektywie warunków podatkowych” – czytamy w interpretacji.

Jak uratować podatkowe korzyści z leasingu?

Czy jest jakaś szansa na uratowanie części podatkowych korzyści? – Wśród przedsiębiorców pojawiło się już kilka pomysłów – mówi Grzegorz Gębka. – Przy zawieraniu nowej umowy można ustalić wysoką opłatę wstępną i zaliczyć ją do podatkowych kosztów jeszcze w tym roku, czyli na korzystnych zasadach. Można też zmienić wysokość ostatnich tegorocznych rat w starych umowach. To także pozwoli rozliczyć wyższe koszty. Trzeci patent: przyjęcie wyższej kwoty wykupu auta po zakończeniu umowy. Taka kwota może być kosztem przy sprzedaży samochodu (ale trzeba też pamiętać o ograniczeniach, jeśli po wykupie będzie środkiem trwałym) – tłumaczy Grzegorz Gębka.

– Te działania powinny przynieść podatkowe korzyści – potwierdza Bartosz Przybysz. Eksperci podkreślają jednak, że każdy musi dokładnie policzyć, ile zaoszczędzi na podatku i wziąć pod uwagę też inne aspekty. – Podatkowe korzyści mogą zmniejszyć np. opłaty za aneksowanie umowy – mówi Grzegorz Gębka.

Samochód środkiem trwałym

A jak jest przy samochodach, które mamy na własność i są firmowymi środkami trwałymi? Nowe ograniczenia stosujemy także do nich. Ale z przepisu przejściowego do nowelizacji wynika, że pojazdy wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2026 r. będą rozliczane na obecnych zasadach. – Jeśli więc przedsiębiorca kupi samochód spalinowy jeszcze w tym roku i wprowadzi do firmy najpóźniej 31 grudnia, rozliczy w kosztach odpisy amortyzacyjne do 150 tys. zł – mówi Grzegorz Gębka.

100 tys. zł tyle wyniesie w 2026 r. limit podatkowych kosztów z leasingu samochodów spalinowych.



