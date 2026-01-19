Aktualizacja: 19.01.2026 12:04 Publikacja: 19.01.2026 06:00
Do drzwi firmy mogą zapukać osoby wysłane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
Foto: Adobe Stock
Choć częściej słyszymy o kontrolach podatkowych w kontekście np. wielkich afer vatowskich, to właśnie kontrola z urzędu gminy może być dla przeciętnego właściciela nieruchomości czy przedsiębiorcy znacznie bardziej odczuwalna.
W kontroli prowadzonej przez osoby wysłane z urzędu gminy liczą się przede wszystkim wymiary obiektu i stan faktyczny. Urzędnik gminny nie spyta o dochód, ale o to czy garaż jest faktycznie garażem, czy może halą produkcyjną i czy taras nagle nie stał się zabudowanym warsztatem. Podatek od nieruchomości jest specyficzny – opiera się na deklaracji podatnika, która często latami pozostaje nieaktualizowana. Gminy, szukając dodatkowych wpływów do budżetu, coraz częściej sięgają po nowoczesne narzędzia: fotomapy, drony i porównanie danych z ewidencji gruntów z tym, co faktycznie widać za płotem.
Najczęstszym punktem spornym jest zmiana sposobu użytkowania nieruchomości bez powiadomienia organu np. parter w domu mieszkalnym zajęty na gabinet kosmetyczny lub biuro rachunkowe. Dla gminy to sygnał do zmiany stawki podatku z „mieszkalnej” na znacznie wyższą, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Różnica w stawce może być nawet trzydziestokrotna. Urzędnicy gminni mają też unikalną wiedzę lokalną. Wiedzą, kto rozbudował warsztat samochodowy, kto wyasfaltował plac przed firmą i kto od lat udaje, że jego pensjonat to „budynek w budowie”.
O tym, czego należy się spodziewać podczas takiej kontroli, co sprawdzą gminni urzędnicy i jakie mogą być skutki przeprowadzonej kontroli, piszemy szczegółowo w artykule pt. "Kontrolerzy mogą być wysłani z urzędu gminy".
Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Fiskus ma dostęp do różnych źródeł informacji. W tym roku – dzięki KSeF i JPK_CIT – dostanie jeszcze więcej dany...
Pracodawcy zatrudniający żołnierza WOT lub żołnierza Aktywnej Rezerwy mogą liczyć na szereg korzyści. Kluczową j...
Praca zdalna z zagranicy czasem może spowodować dodatkowe opodatkowanie firmy delegującej pracownika. A już nied...
Każde przedsiębiorstwo może tak zaplanować swoje działania, żeby skorzystać z najbardziej optymalnych w danym mo...
Spalinowe samochody będą w 2026 r. rozliczane na gorszych zasadach. Skarbówka twierdzi, że także te, które już t...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas