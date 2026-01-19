Kontrolerzy mogą być wysłani z urzędu gminy

Kontrole podatkowe to czynności spędzające sen z powiek wielu podatnikom. Ich liczba, długość i potencjalne zagrożenia powodują, że każde pismo z urzędu skarbowego wywołuje u podatników niepokój. Warto jednak pamiętać, że kontrolę podatkową mogą prowadzić nie tylko urzędy skarbowe. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli może nadejść z nieoczekiwanego kierunku.

Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w szczególności w obszarze definicji budynku i budowli, relacji przepisów podatkowych do prawa budowlanego oraz sposobu kwalifikowania infrastruktury technicznej. Zmiany te stały się w praktyce istotnym katalizatorem działań kontrolnych podejmowanych w zakresie podatku od nieruchomości.