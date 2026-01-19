Rzeczpospolita
Kontrolerzy mogą być wysłani z urzędu gminy

Kontrolę podatkową mogą prowadzić nie tylko urzędy skarbowe. W przypadku podatków lokalnych, np. podatku od nieruchomości, organem właściwym do prowadzenia kontroli jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

SPIS TREŚCI

  1. Gmina jako organ podatkowy
  2. Ryzyko stosowania niewłaściwych procedur przez gminy
  3. Stosowanie prawa miejscowego przez gminy
  4. Kontrola podatku od nieruchomości – praktyka i konsekwencje
  5. Skutki gminnej kontroli – od korekty do zaległości

Kontrole podatkowe to czynności spędzające sen z powiek wielu podatnikom. Ich liczba, długość i potencjalne zagrożenia powodują, że każde pismo z urzędu skarbowego wywołuje u podatników niepokój. Warto jednak pamiętać, że kontrolę podatkową mogą prowadzić nie tylko urzędy skarbowe. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli może nadejść z nieoczekiwanego kierunku.

Ostatnie lata przyniosły istotne zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w szczególności w obszarze definicji budynku i budowli, relacji przepisów podatkowych do prawa budowlanego oraz sposobu kwalifikowania infrastruktury technicznej. Zmiany te stały się w praktyce istotnym katalizatorem działań kontrolnych podejmowanych w zakresie podatku od nieruchomości.

