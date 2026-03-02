Rzeczpospolita
Ulga na żołnierzy po raz pierwszy w rocznym zeznaniu podatkowym

Firma zatrudniająca na etacie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) ma prawo do pomniejszenia swojego dochodu, dzięki czemu zapłaci niższy podatek. Po raz pierwszy może skorzystać z ulgi w zeznaniu podatkowym za 2025 r.

Publikacja: 02.03.2026 05:10

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

W rozliczeniach za zeszły rok pojawia się ważna nowość. Otóż przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej ulgi. Wykazują ją w zeznaniu, przy czym muszą też wypełnić dodatkowy załącznik.

Nowa ulga przysługuje firmom, które zatrudniają na etacie żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Aktywnej Rezerwy. Mogą obniżyć swój roczny dochód (dzięki czemu zmniejszy się też podatek) o określoną kwotę. Jeśli żołnierz pełni służbę nieprzerwanie przynajmniej rok, to odliczenie wynosi 12 tys. zł. Jeśli dwa lata, to jest to 15 tys. zł, trzy – 18 tys. zł, cztery – 21 tys. zł, pięć – 24 tys. zł. „Odliczenia przysługują na każdego żołnierza, którego zatrudniasz” – podkreśla Ministerstwo Finansów w informatorze na stronie podatki.gov.pl. Okres służby ustala się na 31 grudnia roku podatkowego albo ostatni dzień zatrudnienia żołnierza w tym roku.

