Krajowy System e-Faktur wpływa na płynność finansową firmy

Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) bywa przedstawiane przede wszystkim jako kolejny etap cyfryzacji rozliczeń podatkowych. Z perspektywy przedsiębiorców takie ujęcie jest jednak niepełne. KSeF wpływa bowiem nie tylko na sposób dokumentowania transakcji, lecz również na terminy oraz rozliczenia podatkowe. W konsekwencji może on realnie oddziaływać na płynność finansową przedsiębiorstw – zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek.

W praktyce coraz częściej problemem nie jest sama e-faktura jako taka, lecz to, że staje się ona zdarzeniem systemowym, którego skutków czasowych nie da się już korygować wewnętrznymi ustaleniami czy obiegiem dokumentów.