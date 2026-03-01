Rzeczpospolita
Fundacje i stowarzyszenia też muszą wystawiać i odbierać faktury w KSeF

Jeśli organizacja pozarządowa osiąga sprzedaż powyżej 10 tys. zł miesięcznie, powinna od 1 kwietnia wystawiać w KSeF faktury przychodowe. A kosztowe musi odbierać w nowym systemie już od 1 lutego.

Publikacja: 01.03.2026 13:58

Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wystawiać i odbierać faktury w KSeF? Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Organizacje pozarządowe powinny przygotować się do wdrożenia KSeF – pisze Ministerstwo Finansów w opublikowanym na swojej stronie internetowej 47-stronicowym podręczniku. Zaleca dostosowanie programów finansowo-księgowych, przygotowanie procedur wewnętrznych, zbudowanie siatki uprawnień, wybranie metod uwierzytelnienia.

Po co to wszystko? – Ponieważ organizacje pozarządowe są zobowiązane do stosowania KSeF tak samo jak zwykłe firmy – mówi Kamil Chmielewski, doradca podatkowy, menedżer w zespole ds. podatków pośrednich w KPMG w Polsce. Wskazuje, że nowe obowiązki dotyczą wszystkich organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Są to przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia, ale także kluby, komitety, bractwa, związki, hufce.

Pozostało jeszcze 82% artykułu

