Czy fundacje i stowarzyszenia muszą wystawiać i odbierać faktury w KSeF? Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Organizacje pozarządowe powinny przygotować się do wdrożenia KSeF – pisze Ministerstwo Finansów w opublikowanym na swojej stronie internetowej 47-stronicowym podręczniku. Zaleca dostosowanie programów finansowo-księgowych, przygotowanie procedur wewnętrznych, zbudowanie siatki uprawnień, wybranie metod uwierzytelnienia.

Po co to wszystko? – Ponieważ organizacje pozarządowe są zobowiązane do stosowania KSeF tak samo jak zwykłe firmy – mówi Kamil Chmielewski, doradca podatkowy, menedżer w zespole ds. podatków pośrednich w KPMG w Polsce. Wskazuje, że nowe obowiązki dotyczą wszystkich organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Są to przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia, ale także kluby, komitety, bractwa, związki, hufce.