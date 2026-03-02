Jakie skutki w VAT mają kontrakty swap na zabezpieczenie ceny prądu

Ryzyko jest częścią każdej działalności gospodarczej, ale przedsiębiorca działający rozważnie zmierza do ograniczenia jego zakresu, wykorzystując dostępne na rynku narzędzia. Jeżeli źródłem takiego ryzyka jest zmienność ceny energii elektrycznej, to można sięgnąć po pomoc w postaci finansowych instrumentów zabezpieczających – kontraktów hedgingowych.

W interpretacji z 25 kwietnia 2022 r. (0112-KDIL1-2.4012. 46.2022.1.PM) dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął kwestię kontraktu hedgingowego opartego na instrumencie pochodnym typu swap. Mechanizm rozliczania takiego instrumentu zazwyczaj opiera się na ustalonej przez strony wartości ceny energii oraz przyjętych przez nie poziomów odchylenia od ceny. W przypadku wahań cen przekraczających ustalone poziomy następuje płatność pomiędzy stronami kontraktu. Kierunek tej płatności jest uzależniony od rodzaju wahań, w zależności od tego czy różnica pomiędzy ustaloną cenę a ceną rynkową jest wartością dodatnią czy ujemną. Podobny mechanizm opisuje interpretacja dyrektora KIS z 16 maja 2025 r. (0114-KDIP4-3.4012.139.2025.3.MKA).