Nieodpłatne przekazanie stojaków i regałów bez VAT

Jeżeli firma produkcyjna lub hurtownia oddaje nieodpłatnie kontrahentom (placówkom handlu detalicznego) stojaki, szafy i regały przeznaczone do wyeksponowania sprzedawanego towaru, to takie przekazanie nie podlega VAT.

Publikacja: 02.03.2026 04:30

Foto: Adobe Stock

Marcin Szymankiewicz

Opodatkowaniu VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).

Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 in principio ustawy o VAT). Przy czym towarami są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT). Z kolei przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT (art. 8 ust. 1 in principio ustawy o VAT). Co do zasady VAT podlegają zatem czynności odpłatne. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki.

