Julita Karaś-Gasparska: Żołnierz w firmie, oszczędność w portfelu

Z perspektywy pracodawcy żołnierz w zespole często był dotychczas postrzegany jako... kłopot i logistyczne wyzwanie: „Znowu idzie na poligon”, „Kto go teraz zastąpi?”. Nowa ulga ma być finansową zachętą, by na pracownika, który jest żołnierzem, nie patrzeć już w taki sposób.

Publikacja: 02.03.2026 06:00

Żołnierz w firmie, oszczędność w portfelu

Julita Karaś-Gasparska

Od 15 lutego w usłudze Twój e-PIT dostępne są wstępnie wypełnione deklaracje podatkowe za 2025 r. Jeśli ktoś pracował na etacie tylko u jednego pracodawcy, powinien przejrzeć swoje zeznanie i ewentualnie uzupełnić je o przysługujące mu ulgi. Przedsiębiorcy muszą natomiast w swoich PIT-ach dopisać znacznie więcej.

W rozliczeniach za ubiegły rok mamy kilka istotnych nowości, z których najważniejszą jest ulga na żołnierza. W 2025 roku weszły także w życie przepisy o kasowym PIT, który – choć nie jest ulgą – może wpływać na obniżenie obciążeń w danym roku. Od 2025 r. zmieniły się również zasady naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, m.in. zlikwidowano składkę od sprzedaży środków trwałych. Przychody ze sprzedaży np. firmowego samochodu lub maszyny nie powiększają już podstawy wymiaru tej składki.

