Jak wypełnić sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Do 30 kwietnia podatnicy CIT o przychodach powyżej 50 mln euro muszą sporządzać i przesyłać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki elektroniczne sprawozdanie o stosowanych w 2025 roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Publikacja: 02.03.2026 05:20

Jak wypełnić sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Foto: Adobe Stock

Bożena Nowicka

SPIS TREŚCI

  1. Termin i forma sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  2. Zakres sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  3. Transakcje ujmowane w sprawozdaniu o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  4. Zaliczki w sprawozdaniu o terminach zapłaty – wyjaśnienia Ministerstwa
  5. Korekta sprawozdania i tolerancja błędu
  6. Sankcje za niezłożenie sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
  7. Jak wypełnić sprawozdanie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - zdaniem autorki

Termin na sporządzenie i przesłanie sprawozdania upływa 30 kwietnia roku bezpośrednio następującego po roku, w którym indywidualne dane podatkowe zobowiązanych podmiotów zostały podane do publicznej wiadomości.

Taki obowiązek wynika z art. 13a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (upno). Zgodnie z tym przepisem podmioty, o których mowa w art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, których indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości w terminie wskazanym w art. 27b ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem podmiotów publicznych będących podmiotami leczniczymi oraz podmiotów, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki drogą elektroniczną w terminie do 30 kwietnia roku bezpośrednio następującego po roku, w którym ich indywidualne dane zostały podane do publicznej wiadomości, sprawozdanie o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej: sprawozdanie).

