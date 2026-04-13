Po latach stresu i przeliczania kursu franka przy każdej porannej kawie prawomocny wyrok unieważniający umowę wydaje się końcem drogi przez mękę. Ale to jeszcze nie koniec, bo trzeba rozliczyć ulgę odsetkową sprzed lat.

Dla przypomnienia: z ulgi odsetkowej korzystali ci, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe w latach 2002–2006. Pozwalała ona odliczać od dochodu odsetki od zaciągniętego kredytu. Frankowicze masowo z niej korzystali. Przez lata sumiennie wykazywali w PIT-ach zapłacone odsetki, obniżając swój podatek do zapłaty. Problem pojawia się w momencie, gdy sąd orzeka o nieważności umowy z bankiem. Skoro umowa była nieważna, to nie było kredytu. Skoro nie było kredytu, to nie było odsetek. A skoro nie było odsetek, to nie było podstawy do skorzystania z ulgi. A jeśli podatnik z niej skorzystał, to musi ją teraz oddać. Tylko jak to zrobić? Przecież mówimy o pieniądzach odliczanych piętnaście czy dwadzieścia lat temu.

Czy podatnik, który otrzymał zwrot uprzednio zapłaconych i odliczonych wydatków, musi zrobić korekty PIT za wszystkie lata korzystania z ulgi? A może powinien doliczyć te kwoty do dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym ten zwrot otrzymał? O tym, jak zwrócić ulgę odsetkową piszemy w artykule pt. "Frankowicz, który wygrał w sądzie, musi oddać ulgę".

Termin rocznego rozliczenia PIT zbliża się wielkimi krokami i kwestia rozliczenia ulgi odsetkowej z pewnością nie będzie jedynym problemem, z którym mogą mierzyć się podatnicy. Wątpliwości mogą mieć np. programiści, którzy tworzą i rozwijają innowacyjne, indywidualne oprogramowanie na zlecenie klienta. Czy mogą korzystać z preferencyjnego opodatkowania stawką 5 proc. dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w postaci autorskich praw majątkowych do oprogramowania? Piszemy o tym w tekście pn. "Jak są opodatkowane dochody z praw autorskich do oprogramowania?".

