Jak są opodatkowane dochody z praw autorskich do oprogramowania

Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2025 r. (0114-KDWP.4011.184.2025.2.AS).

Programista, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (wnioskodawca) wskazał, że systematycznie tworzy i rozwija innowacyjne, indywidualne oprogramowanie na zlecenie klienta. Proces ten obejmuje fazy: koncepcyjną, planowania, programowania i weryfikacji. Jego działalność polega na: nabywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu wiedzy oraz umiejętności do tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów (oprogramowania), z wyłączeniem rutynowych zmian. Wnioskodawca przenosi autorskie prawa majątkowe do tworzonego oprogramowania na rzecz zleceniodawcy odpłatnie i prowadzi odrębną ewidencję dla przychodów, kosztów i dochodów związanych z kwalifikowanymi IP. Wnioskodawca złożył wniosek o indywidualną interpretację przepisów podatkowych w zakresie możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania stawką 5 proc. dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP) w postaci autorskich praw majątkowych do oprogramowania. Wniosek dotyczył dochodów uzyskiwanych od 1 października 2021 r. We wniosku wskazano koszty brane pod uwagę do uwzględnienia w kalkulacji IP Box (w tym tzw. wskaźnika Nexus).