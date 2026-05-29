Wykorzystanie wizerunku osoby w kampanii reklamowej bez jej zgody może prowadzić do poważnych konsekwencji
Zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim, rozpowszechnianie wizerunku co do zasady wymaga zgody osoby przedstawionej. Wyjątki od tej zasady są nieliczne i obejmują przede wszystkim wizerunek osób powszechnie znanych, utrwalony w związku z pełnieniem przez nie funkcji publicznych, oraz sytuacje, w których dana osoba stanowi jedynie element większej całości, takiej jak zgromadzenie czy wydarzenie publiczne. W pozostałych przypadkach uzyskanie zgody jest konieczne.
W praktyce oznacza to, że sama zapłata fotografowi za wykonanie zdjęcia lub agencji za przygotowanie kampanii reklamowej nie wystarcza do legalnego wykorzystania wizerunku. Odpowiedzialność za jego rozpowszechnianie spoczywa na podmiocie, który się nim posługuje. Dlatego istotne znaczenie ma działanie prewencyjne – precyzyjne uregulowanie kwestii prawnych w umowach, uzyskanie odpowiednich zgód oraz analiza ryzyka jeszcze przed publikacją materiałów.
