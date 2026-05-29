Praktyczne aspekty przejęcia pracowników w transakcjach M&A

Chociaż transakcje fuzji i przejęć różnią się między sobą tak co do struktury, jak i co do motywacji przyświecających kontraktującym stronom, to w znakomitej ich większości możliwość przyszłego wykorzystania kadry pracowniczej zbywcy ma dla nabywcy doniosłe znaczenie. Przy transakcjach na udziałach (akcjach) kwestia pracownicza nie jest formalnie zagadnieniem wpływającym na strukturę transakcji (ta bowiem obejmuje jedynie prawa udziałowe, a pracownicy przed i po transferze pozostają zatrudnieni przez ten sam podmiot). Inaczej jest natomiast w przypadku wszelkich innych procesów, począwszy od transferu przedsiębiorstw, ich części, poszczególnych aktywów, a skończywszy na przypadkach, gdy nie dochodzi w ogóle do przeniesienia jakichkolwiek praw majątkowych.