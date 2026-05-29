Czy podwyżki cieszą nas tak samo, kiedy znamy podwyżki innych?

Otrzymujesz podwyżkę, powiedzmy, że to 1000 złotych miesięcznie więcej. To dobre uzupełnienie twojego budżetu, nic dziwnego, że naprawdę się cieszysz. I wtedy dowiadujesz się, że inna osoba z twojego zespołu (wykonująca podobne obowiązki) otrzymała podwyżkę o 100 złotych wyższą. Jak się teraz czujesz? Czy cieszysz się tak samo?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi „nie do końca” – nie jesteś wyjątkiem. I nie jest to po prostu zazdrość, ani małostkowość. To jeden z fundamentalnych mechanizmów ludzkiej psychologii. Mechanizm, który przez dziesięciolecia był pomijany w ekonomii – i który za chwilę może stać się wyzwaniem dla działów HR w całej Polsce.