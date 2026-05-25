W dobie transformacji energetycznej flot samochodowych okazuje się, że polski system podatkowy jest do niej zupełnie niedostosowany, a archaiczne przepisy nie przystają do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Jednym z takich zagadnień jest kwestia zwrotu kosztów używania przez pracowników ich prywatnych pojazdów do celów służbowych. Kilometrówka w ogóle nie uwzględnia bowiem tego, że w prywatnych zasobach pracowników pojawiły się samochody elektryczne i hybrydowe i że nimi też można odbywać podróże w interesie pracodawcy.

W ustawach o CIT i o PIT wyłączono z kosztów uzyskania przychodów wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów osobowych ponad limity określone w odrębnych przepisach. Przepisy te – zawarte w rozporządzeniu ministra infrastruktury – od dekad uzależniają stawkę za kilometr od pojemności skokowej silnika. A samochody elektryczne silnika spalinowego, a co za tym idzie – pojemności skokowej wyrażonej w centymetrach sześciennych – nie mają. Skoro zatem w przepisach nie przewidziano stawki dla pojazdów elektrycznych, to rygorystyczny limit kilometrówki w ich przypadku... nie obowiązuje.

Warto również wspomnieć o kontekście szerszym niż sama kilometrówka. 1 stycznia br. weszły w życie nowe limity zaliczania do kosztów wydatków związanych z zakupem, leasingiem i amortyzacją pojazdów. Limit dla pojazdów elektrycznych utrzymano na preferencyjnym poziomie 225 tys. zł, podczas gdy dla aut spalinowych o emisji powyżej 50 g CO₂/km został on obniżony do 100 tys. zł. To jasny sygnał fiskalny, że preferencje podatkowe podążają za ekologią.

